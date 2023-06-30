Глава Чкаловского района Александр Кудряшов подозревается в превышении полномочий Происшествия

Глава Чкаловского района Александр Кудряшов подозревается в превышении полномочий. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в декабре 2021 года глава г.о.г Чкаловск подписал акт выполненных работ по благоустройству общественной территории. При этом он знал, что работы полностью не выполнены.

Этими действиями Александр Кудряшов нанес бюджету города ущерб на сумму более 6 млн рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 286 ч. 2 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Напомним, в феврале на подрядчика благоустройства пристани в Чкаловске было заведено уголовное дело о мошенничестве.

Также на замглавы Чкаловска было заведено уголовное дело о превышении полномочий при благоустройстве. В апреле суд приговорил его к году принудительных работ