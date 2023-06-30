#ГастросетНижний в ресторанах Нижнего Новгорода
Пять кандидатов выдвинуто на выборы губернатора Нижегородской области
Полное перекрытие площади Свободы с 8 июля
Общественный транспорт пойдёт по-новому из-за строительства метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
07 июля 2023 11:53  [62] Глава Чкаловского района Александр Кудряшов подозревается в превышении полномочий
06 июля 2023 15:36  [280] Тело утонувшего мужчины извлекли из Волги в Нижнем Новгороде
05 июля 2023 10:29  [578] Нижегородский военный суд приговорил к 5,5 годам колонии мобилизованного, дважды оставившего место службы
04 июля 2023 09:44  [583] Мужчина и женщина погибли в двух сгоревших домах в Вачском районе
03 июля 2023 19:01  [1136] Нижегородца задержали за убийство своей жены из-за ревности
03 июля 2023 18:36  [827] Бывшая сотрудница УФНС России по Нижегородской области задержана за незаконное разглашение налоговой тайны
03 июля 2023 18:22  [615] Шестнадцатилетний мальчик утонул в Навашинском районе
03 июля 2023 13:46  [645] Мужчина утонул в озере Пермяковское в Нижнем Новгороде
03 июля 2023 13:07  [524] Директор строительной компании предстанет перед судом за мошенничество при капремонте домов в Сарове
02 июля 2023 16:29  [725] Мужчина утонул в Павловском районе, упав с сапборда
Происшествия

Глава Чкаловского района Александр Кудряшов подозревается в превышении полномочий

07 июля 2023 11:53  [62] Происшествия

Глава Чкаловского района Александр Кудряшов подозревается в превышении полномочий. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в декабре 2021 года глава г.о.г Чкаловск подписал акт выполненных работ по благоустройству общественной территории. При этом он знал, что работы полностью не выполнены.

Этими действиями Александр Кудряшов нанес бюджету города ущерб на сумму более 6 млн рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 286 ч. 2 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Напомним, в феврале на подрядчика благоустройства пристани в Чкаловске было заведено уголовное дело о мошенничестве.

Также на замглавы Чкаловска было заведено уголовное дело о превышении полномочий при благоустройстве. В апреле суд приговорил его к году принудительных работ

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Превышение полномочий Чкаловск
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
30 июня 2023 16:56Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph