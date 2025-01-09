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Общество

Гигантскую бородавку удалили нижегородские дерматологи пациенту

18 января 2025 17:38  [118] Общество

Фото: дерматолог Элла Мазаева

В Нижнем Новгороде в одной из клиник горожанин пытался удалить вирусную бородавку, прибегнув к популярному методу — жидким азотом. Но все усилия оказались тщетны.

Как сообщает Telegram-канал "Бокал прессека", после процедуры нарост увеличился и достиг гигантских размеров, который удалось удалить лазером.

Дерматолог Элла Мазаева обращает внимание на то, что не все бородавки можно удалять с помощью жидкого азота. Иногда это может привести к вышеуказанным последствиям.

Ранее сообщалось, что 630-граммовый малыш выжил после сложнейшей операции на сердце в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что нижегородские врачи удалили гигантский тромб из мозга 64-летней женщины.

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Теги:
Здоровье Медицина и здоровье
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