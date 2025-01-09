Гигантскую бородавку удалили нижегородские дерматологи пациенту

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В Нижнем Новгороде в одной из клиник горожанин пытался удалить вирусную бородавку, прибегнув к популярному методу — жидким азотом. Но все усилия оказались тщетны.
Как сообщает Telegram-канал "Бокал прессека", после процедуры нарост увеличился и достиг гигантских размеров, который удалось удалить лазером.
Дерматолог Элла Мазаева обращает внимание на то, что не все бородавки можно удалять с помощью жидкого азота. Иногда это может привести к вышеуказанным последствиям.
Ранее сообщалось, что 630-граммовый малыш выжил после сложнейшей операции на сердце в Нижнем Новгороде.
Также сообщалось, что нижегородские врачи удалили гигантский тромб из мозга 64-летней женщины.
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