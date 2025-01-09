Опубликованы жуткие кадры с места смертельного ДТП в Навашине Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

ДТП, унесшее жизнь трех человек, включая ребенка, произошло сегодня ранним утром в Навашинском округе.

По данным МЧС России по Нижегородской области, рядом с деревней Корниловка толкнулись два легковых авто. От удара одна машина загорелась. Возгорание ликвидировали 6 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры одного авто, в сгоревшей машине погибли три человека, включая ребенка.

На месте работает следователи, которые установят все обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в ДТП возле деревни Мутовкино Сокольского района.