Леса Берёзовой поймы пока не станут исключать из границ Нижнего Новгорода Общество

Лес со свалкой в поселке Березовая пойма пока не будут исключать из границ Нижнего Новгорода, сообщает "Ъ-Приволжье".

Решение гордумы о включении земель лесного фонда в состав Нижнего Новгорода было признанно незаконным в 2022 году. Администрация предложила исключить из этой территории леса, оставив только посёлок Березовая пойма и садоводческие товарищества.

Эта территория находится в собственности муниципалитета уже 14 лет. По данным минлесхоза, за этот период нелегальная свалка выросла в десять раз.

Провести работы по рекультивации земель лесного фонда довольно сложно из-за требований законодательства, поэтому министерство предлагает включить эту территорию в границы населённого пункта, чтобы она перестала считаться лесом по документам.

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования отложила рассмотрение этого вопроса и возложила на заместителя председателя правительства Дмитрия Каргина право провести совещание для согласования общей позиции по границам города.

Ранее сообщалось, что нижегородца оштрафовали на 3,5 млн рублей за нелегальную свалку под Кстовом.