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Культура и отдых

Звезда фильма "Озеро времени" Ирина Былина умерла в Нижнем Новгороде

21 января 2025 10:24  [74] Культура и отдых
Звезда фильма Озеро времени Ирина Былина умерла в Нижнем Новгороде

Звезда фильма Озеро времени Ирина Былина умерла в Нижнем Новгороде

Фото: театр "Комедiя"

На 64-м году жизни скончалась актриса Ирина Былина, известная своей работой в театре и кино. Об этом сообщили в нижегородском театре «Комедiя», где артистка служила более 40 лет.

В некрологе театра отмечается, что Былина была "нежной, романтичной и ранимой", создавая на сцене трогательных и лиричных героинь, которые надолго оставались в памяти зрителей благодаря своей природной органичности.

Ирина Былина родилась 23 февраля 1960 года и окончила Горьковское театральное училище (ныне НТУ имени Евстигнеева). Сразу после этого она начала работать в театре, где сыграла множество ролей в известных постановках, таких как "Любовь и голуби", "Дорога цветов" и "Скандал в приличном доме". В кино она также запомнилась зрителям, особенно благодаря своей роли в комедийной картине "Озеро времени".

Причины смерти актрисы не раскрываются. Прощание с ней прошло в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Некролог Театры
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