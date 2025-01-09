Звезда фильма "Озеро времени" Ирина Былина умерла в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Звезда фильма Озеро времени Ирина Былина умерла в Нижнем Новгороде Фото: театр "Комедiя"

На 64-м году жизни скончалась актриса Ирина Былина, известная своей работой в театре и кино. Об этом сообщили в нижегородском театре «Комедiя», где артистка служила более 40 лет.

В некрологе театра отмечается, что Былина была "нежной, романтичной и ранимой", создавая на сцене трогательных и лиричных героинь, которые надолго оставались в памяти зрителей благодаря своей природной органичности.



Ирина Былина родилась 23 февраля 1960 года и окончила Горьковское театральное училище (ныне НТУ имени Евстигнеева). Сразу после этого она начала работать в театре, где сыграла множество ролей в известных постановках, таких как "Любовь и голуби", "Дорога цветов" и "Скандал в приличном доме". В кино она также запомнилась зрителям, особенно благодаря своей роли в комедийной картине "Озеро времени".

Причины смерти актрисы не раскрываются. Прощание с ней прошло в Нижнем Новгороде.