Звезда фильма Озеро времени Ирина Былина умерла в Нижнем Новгороде
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На 64-м году жизни скончалась актриса Ирина Былина, известная своей работой в театре и кино. Об этом сообщили в нижегородском театре «Комедiя», где артистка служила более 40 лет.
В некрологе театра отмечается, что Былина была "нежной, романтичной и ранимой", создавая на сцене трогательных и лиричных героинь, которые надолго оставались в памяти зрителей благодаря своей природной органичности.
Ирина Былина родилась 23 февраля 1960 года и окончила Горьковское театральное училище (ныне НТУ имени Евстигнеева). Сразу после этого она начала работать в театре, где сыграла множество ролей в известных постановках, таких как "Любовь и голуби", "Дорога цветов" и "Скандал в приличном доме". В кино она также запомнилась зрителям, особенно благодаря своей роли в комедийной картине "Озеро времени".
Причины смерти актрисы не раскрываются. Прощание с ней прошло в Нижнем Новгороде.
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