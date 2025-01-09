Нижегородцам объяснили новые правила назначения пособий на детей с 2025 года Экономика

Нижегородцам объяснили новые правила назначения пособий на детей с 2025 года

С 1 января 2025 года для получения ежемесячного пособия на рождение и воспитание ребенка в Нижегородской области вступают новые требования, напомнили в Соцфонде России.

Минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 4 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). В 2025 году МРОТ равен 22 440 рублей, что означает, что доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 89 760 рублей в год. Однако, если человек не работал по уважительным причинам, например, был беременен или ухаживал за ребенком, эти месяцы могут быть исключены из расчета.



Отметим, что для жителей новых регионов правило о минимальном доходе не действует.



Также важно, что при оценке нуждаемости для назначения пособия не будут учитываться государственные выплаты военнослужащим и членам их семей, полученные в возмещение ущерба в связи с боевыми действиями. Кроме того, денежные средства, направленные на ремонт домов погибших военнослужащих, также не будут учитываться.



Отделение Социального фонда России по Нижегородской области упростило процесс оформления пособия на новорожденных. Если семья уже получает выплаты на старших детей, пособие на новорожденного будет назначено автоматически в том же размере без дополнительной оценки нуждаемости.



Кроме того, введены изменения в случае переназначения пособия, если место жительства ребенка определено судом. Если один из родителей уже получает выплату, повторное назначение пособия второму родителю возможно только при наличии судебного решения, подтверждающего его фактическое место жительства с ребенком.



Подробности и консультации можно получить по телефону единой справочной службы 8 (800) 100-00-01.



