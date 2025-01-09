Более 540 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2025 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2025 году в Нижегородской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" планируется привести в порядок 540 км региональных дорог и 1,8 тысячи погонных метров искусственных сооружений. Об этом сообщили в региональном минтрансе.



На ремонт дорог в рамках программы "Дорожное хозяйство" в 2025 году будет направлено более 14 млрд рублей. Из этой суммы 9,2 млрд рублей составят средства регионального Дорожного фонда, а 4,8 млрд рублей — федеральное финансирование. Все контракты на выполнение работ уже заключены.



В 2024 году с поддержкой федерального бюджета в регионе удалось отремонтировать 444 км дорог. Дополнительно благодаря субсидиям муниципальным образованиям было восстановлено около 150 км местных автодорог. В частности, особое внимание уделялось подъездным путям к социально важным учреждениям. В результате отремонтировано 127,8 км дорог, ведущих к 21 медицинскому учреждению; 88,1 км — к 18 образовательным объектам; 17,8 км — к трем спортивным объектам и 20,1 км — к шести туристическим объектам.



Министр транспорта и автодорог Нижегородской области Павел Саватеев отметил, что подъездные пути к медицинским учреждениям всегда являются приоритетом. От качества дорог напрямую зависит не только скорость доставки пациентов, но и комфорт для медперсонала.



Национальный проект "Инфраструктура для жизни" был инициирован президентом России Владимиром Путиным. Он является преемником нацпроектов "Жилье и городская среда" и «Безопасные качественные дороги». Основная цель проекта — создание социально значимой инфраструктуры нового качества для граждан.