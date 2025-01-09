Масштабный ремонт дорог пройдет в Нижнем Новгороде в этом году по нацпроекту

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Масштабный дорожный ремонт запланирован в 2025 году в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"(ранее - "Безопасные качественные дороги" федерального проекта "Развитие инфраструктуры в опорных населённых пунктах").
Как отметил глава города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале, "в одну ремонтную кампанию такого количества протяжённых объектов ещё не входило".
Так. в этом году в областном центре планируют отремонтировать свыше 2 км по улице Кузбасской; более 1,9 км по улице Новикова-Прибоя; порядка 1,9 км по улице Удмуртской; свыше 1,5 км по проспекту Ленина; почти 1,5 км по улице Карла Маркса; около 1 км по улице Яблоневой; порядка 200 м по улице Решетниковской.
Также запланированы продолжение ремонта на участке протяженностью в 7,5 км на проспекте Гагарина и капремонт путепровода у Мызинского моста.
Юрий Шалабаев отметил, что по некоторым объектам контракты переходящие, поэтому срок их сдачи ожидается в 2026 году. Также глава города уточнил, что дороги станут ремонтировать и по другим программам.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область получила от правительства РФ дополнительные 83,2 млн рублей по программе "Стимул".
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