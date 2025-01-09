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Спорт

Нижегородские спортшколы ждет модернизация в 2025 году

22 января 2025 09:18  [76] Спорт

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поделился планами по развитию детского и профессионального спорта в 2025 году. В соцсетях он сообщил, что в ближайшее время начнется реализация дорожной карты, которая включает модернизацию спортивных объектов, создание новой инфраструктуры в муниципальных спортшколах и внедрение спортивных стипендий.

Также в планы входит проведение кубков города по различным видам спорта, таких как футбол, хоккей, баскетбол и волейбол. Важной частью проекта станет увеличение числа совместных тренировок детей и профессиональных спортсменов.

В департаменте физической культуры отметили, что будет улучшена спортивная инфраструктура и модернизировано около 20 спортивных площадок в разных районах города.

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Теги:
Физкультура
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