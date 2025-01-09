Почти 11 тысяч нижегородцев подхватили грипп и ОРВИ за неделю Общество

В период с 13 по 19 января в Нижегородской области зафиксировано порядка 11 тысяч случае заболеваний гриппом и ОРВИ. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, за неделю обследование у врачей прошли почти 9,4 тысячи жителей Нижегородской области. В основном у пациентов обнаруживали микоплазму, бокавирусы и аденовирусы.

В Роспотребнадзоре уточнили, что наблюдается увеличение числа случаев заражения гриппом. На данный момент доля вирусов гриппа составляет около 23,5% от общего числа положительных результатов на вирусы и инфекции. Среди всех случаев заражения преобладает вирус гриппа A (H1N1)2009. По мнению специалистов, этот штамм чаще всего приводит к тяжёлому течению болезни и осложнениям.

В регионе также наблюдается рост числа случаев COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей, количество заражений новой коронавирусной инфекцией увеличилось в 1,6 раза. Всего было зарегистрировано 178 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что подъем заболеваемости гриппом в регионе ожидается в январе-феврале.