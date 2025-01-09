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Общество

Штрафы за продажу детям вейпов и сигарет увеличили в несколько раз

21 января 2025 16:54  [77] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Госдума РФ на пленарном заседании утвердила законопроект, ужесточающий наказание за продажу табачных изделий несовершеннолетним. Об этом сообщает телеканал "360".

Данная инициатива получила единогласную поддержку. Штрафы за продажу сигарет и вейпов детям для физических лиц возрастут до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — до 700 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 2 млн рублей.

В ходе проверок было установлено, что 43% табачных изделий продавались с нарушениями маркировки. Кроме того, выявлены случаи продажи табака вблизи школ. В результате было составлено более шести тысяч протоколов о нарушениях.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность защиты детей от продукции, которая может нанести вред их здоровью и жизни.

Напомним, что в 2023 году Госдума приняла закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Документ ужесточает оборот всех устройств - даже тех, которые не содержат никотин. Штрафы за продажу детям соответствующей продукции и сопутствующих устройств для физлиц составил 40–60 тысяч рублей, для юрлиц — 400–600 тысяч рублей.

После этого депутаты Госдумы поддержали идею об ужесточении наказания за повторную продажу вейпов детям.

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Теги:
Дети Курение Штраф
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