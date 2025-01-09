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Общество

Нижегородские ученые создали нейросеть для определения региона по иммунитету

22 января 2025 08:38  [1] Общество

Фото: pixabay.com

Группа ученых из Нижегородского университета Лобачевского и Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова разработала нейросеть, способную с точностью до 95% определить регион происхождения человека, анализируя особенности его иммунной системы. Обучение модели проводилось на данных о состоянии иммунитета жителей Крайнего Севера и Центральной России, сообщает пресс-служба нижегородского вуза.

Система, основанная на концепции воспалительного старения (inflammaging), может оценивать скорость старения населения в различных регионах России и разрабатывать рекомендации для здорового долголетия. В основе работы нейросети лежат данные о базовом воспалении организма, которое зависит от работы иммунной системы человека, объяснил главный научный сотрудник Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Михаил Иванченко.

По словам ученых, иммунный профиль жителей Якутии, характеризующийся более активной борьбой с вирусными инфекциями, соответствует высокой заболеваемости болезнями легких, что типично для регионов Крайнего Севера. В то же время, такие заболевания, как диабет и артрит, встречаются в этом регионе реже, чем в Центральной России.

Нейросеть также показала, что жители Якутии стареют быстрее из-за экстремальных климатических условий. Ученые надеются расширить проект, чтобы использовать эту технологию для определения иммунного возраста людей по всей России и разработать персонализированные рекомендации для улучшения здоровья и предотвращения преждевременного старения.

Ранее сообщалось, что нижегородские ученые создали машину для прокладки дорог по льду Байкала.

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Теги:
Наука Нейросеть ННГУ
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