Ученые ННГУ начали экомониторинг состояния нижегородских рек Общество

Фото: пресс-служба ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Регулярный отбор воды в устье реки Оки в Нижнем Новгороде проводят учёные и студенты Института биологии и биомедицины (ИББМ) ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Наблюдательный пост нижегородских гидробиологов входит в мониторинговую сеть, созданную в рамках федерального проекта на крупнейших реках России: Оби, Енисее, Лене, Северной Двине, Москве-реке и других.

Исследовательская группа кафедры экологии и кафедры ботаники и зоологии ИББМ ННГУ еженедельно отбирает и консервирует пробы, а также проводит анализ фито- и зоопланктона.

Гидрохимический анализ ведётся лабораторией геохимии природных вод МГУ имени М.В. Ломоносова.

"Необходимость в таком системном мониторинге состояния нижегородских рек назревала годами. Например, доля бытовых и производственных стоков в бассейне реки Оки максимальна среди всех водохозяйственных округов России. Кроме того, наши реки практически не защищены от диффузного загрязнения – всего того, что смывается в водоём с берегов во время дождей или половодья. Впервые за долгое время мы сможем комплексно оценить состав воды", - рассказал участник исследования, доцент кафедры экологии ИББМ ННГУ им. Н. И. Лобачевского Вячеслав Жихарев.

В ходе исследования планируется создать новые технологии и методики моделирования распространения загрязняющих веществ в речных системах.На основе данных будут развиваться системы диагностики и оценки изменений климата, в том числе возникших из-за техногенных катастроф.

Напомним, лицензию Чугуновского спиртзавода приостановили из-за загрязнения реки.