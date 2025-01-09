Нижегородцы с 7 детьми рискуют остаться без жилья из-за долгов предыдущего владельца Общество

Фото: Александр Воложанин

Многодетная семья из Нижнего Новгорода оказалась в опасной ситуации, когда купленная ими квартира может быть изъята из-за долгов бывшего хозяина.

Как стало известно в программе «ЧП» на НТВ, несколько лет назад семья Сергея Пчелинцева приобрела жилье, которое раньше принадлежало женщине, а та, в свою очередь, купила его у предыдущего собственника. Однако спустя время последний объявил себя банкротом, и его кредиторы начали оспаривать сделку.



Проблемы возникли из-за крайне низкой стоимости квартиры, проданной за 1 млн рублей при рыночной цене более 3 млн. Юристы считают такую сделку подозрительной и возможной для признания фиктивной. В результате на жилье наложен запрет на регистрационные действия, а семье предложили выкупить его через торги, что Сергей Пчелинцев отклонил.



Юристы предупреждают, что сделки с недвижимостью по низким ценам должны настораживать, и настоятельно рекомендуют проверку предыдущих владельцев и рыночной стоимости для предотвращения подобных рисков.

Ранее сообщалось, что ситуация привлекла внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил возбудить уголовное дело по факту попытки лишить семью жилья.