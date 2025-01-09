Бастрыкин взял на контроль дело о взрыве в Богородске

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Председатель Следкома России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о взрыве в жилом доме в Богородске Нижегородской области. Об этом сообщили в информационном центре силового ведомства.
Напомним, что трагический инцидент произошел вечером 17 января на улице Огарева. В одной из квартир произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего загорелась крыша и обрушилась одна из перегородок.
В результате одна из жительниц дома погибла, другую доставили в больницу с признаками отравления угарным газом. Сотрудники СК возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
Руководителю регионального управления СК велено доложить Бастрыкину о ходе расследования и выясненных обстоятельствах произошедшего.
Также сообщалось, что 18 января жильцам пострадавшего дома разрешили забрать вещи и документы из своих квартир.
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