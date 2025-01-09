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Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело о взрыве в Богородске

18 января 2025 22:50  [118] Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о взрыве в жилом доме в Богородске Нижегородской области. Об этом сообщили в информационном центре силового ведомства.

Напомним, что трагический инцидент произошел вечером 17 января на улице Огарева. В одной из квартир произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего загорелась крыша и обрушилась одна из перегородок.

В результате одна из жительниц дома погибла, другую доставили в больницу с признаками отравления угарным газом. Сотрудники СК возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Руководителю регионального управления СК велено доложить Бастрыкину о ходе расследования и выясненных обстоятельствах произошедшего.

Также сообщалось, что 18 января жильцам пострадавшего дома разрешили забрать вещи и документы из своих квартир.

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Теги:
Богородск Взрыв газа СК РФ
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