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Общество

МВД предлагает для защиты от мошенников соблюдать принцип "нулевого доверия"

22 января 2025 08:53  [117] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Чтобы обезопасить себя от обмана и мошенничества, следует придерживаться простого, но эффективного правила: "Не доверяй никому без проверки". Об этом заявили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, сообщает телеканал "360".

Специалисты отметили, что концепция "нулевого доверия" - или Zero Trust - возникла из необходимости защищаться в мире, где угрозы могут подстерегать повсюду.

В МВД рассказали рассказали, что принцип "нулевого доверия" основан на нескольких ключевых принципах, которые в совокупности обеспечивают защиту от мошенничества.

В первую очередь, необходимо проверять все сообщения и звонки от банков, государственных учреждений и даже от друзей и родственников. Для этого можно связаться с нужным учреждением или человеком и уточнить информацию.

Кроме того, рекомендуется использовать сложные пароли.

В ведомстве также посоветовали задавать как можно больше вопросов и не стесняться просить собеседника подтвердить информацию. И, наконец, следует доверять своим сомнениям: если разговор кажется странным или подозрительным, лучше не продолжать его.

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Теги:
МВД мошенники Мошенничество
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