Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
20 января 2025 19:44  [49] Три пожилых нижегородца потеряли более 6,5 млн рублей, спасая свои сбережения
20 января 2025 19:24  [88] Аэрозольный баллончик взорвался в подъезде дома в Дзержинске
20 января 2025 19:09  [105] Фасад дома на Семашко обрушился на автомобили в Нижнем Новгороде
20 января 2025 17:32  [157] Нижегородский СК заинтересовался обрушением фасада "Дома железнодорожника"
20 января 2025 14:30  [179] Двое детей и трое взрослых отравились угарным газом в Нижегородской области
20 января 2025 11:11  [214] Нижегородцы пожаловались в полицию на подростков с петардами в Верхних Печёрах
20 января 2025 09:52  [295] Опубликованы жуткие кадры с места смертельного ДТП в Навашине
20 января 2025 09:40  [315] Злоумышленник расплатился найденной картой 50 раз в магазинах Нижнего Новгорода
20 января 2025 08:41  [368] Ребенок и двое взрослых погибли в жутком ДТП в Нижегородской области
20 января 2025 08:11  [202] Силы ПВО сбили один украинский БПЛА над территорией Татарстана этой ночью
Происшествия

Три пожилых нижегородца потеряли более 6,5 млн рублей, спасая свои сбережения

20 января 2025 19:44  [49] Происшествия

Три нижегородских пенсионера пострадали от действий дистанционных мошенников. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, сумма ущерба составила более 6,5 млн рублей.

Так, 69-летнему мужчине на протяжении полутора месяцев с неизвестных номеров по очереди звонили якобы сотрудники ЖКХ, сервиса Госуслуг и правоохранительных органов. Аферисты убедили пенсионера, что с его банковской карты неизвестные лица пытаются списать деньги. Чтобы отменить операцию, нижегородцу предложили перевести деньги на "безопасный" счет.  Пожилой горожанин выполнил все условия и перевел на указанные счета более 4 млн рублей.

Ещё один случай произошел в Сормовском районе. 63-летняя женщина лишилась около 2 млн рублей после звонка мошенников, выдававших себя за сотрудников службы безопасности банка. Аналогичный инцидент случился с 61-летней женщиной, проживающей в Нижегородском районе областного центра. Она перевела злоумышленникам 254 тысячи рублей, поверив, что разговаривает с настоящим полицейским.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что нижегородская пенсионерка лишилась около 2,5 млн рублей после общения с мошенниками.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги МВД Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
16 января 2025 09:49  [411] Нижегородская пенсионерка лишилась около 2,5 млн рублей после общения с мошенниками
14 января 2025 13:44  [542] Мошенники развели нижегородского врача на 2 млн рублей, запугав госизменой
10 января 2025 09:40  [563] В новогодние каникулы мошенники выманили у нижегородцев 13 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph