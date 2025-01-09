Три пожилых нижегородца потеряли более 6,5 млн рублей, спасая свои сбережения

Три нижегородских пенсионера пострадали от действий дистанционных мошенников. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, сумма ущерба составила более 6,5 млн рублей.
Так, 69-летнему мужчине на протяжении полутора месяцев с неизвестных номеров по очереди звонили якобы сотрудники ЖКХ, сервиса Госуслуг и правоохранительных органов. Аферисты убедили пенсионера, что с его банковской карты неизвестные лица пытаются списать деньги. Чтобы отменить операцию, нижегородцу предложили перевести деньги на "безопасный" счет. Пожилой горожанин выполнил все условия и перевел на указанные счета более 4 млн рублей.
Ещё один случай произошел в Сормовском районе. 63-летняя женщина лишилась около 2 млн рублей после звонка мошенников, выдававших себя за сотрудников службы безопасности банка. Аналогичный инцидент случился с 61-летней женщиной, проживающей в Нижегородском районе областного центра. Она перевела злоумышленникам 254 тысячи рублей, поверив, что разговаривает с настоящим полицейским.
По всем фактам возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что нижегородская пенсионерка лишилась около 2,5 млн рублей после общения с мошенниками.
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