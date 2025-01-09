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Происшествия

Мошенники развели нижегородцев на 58 млн рублей за прошлую неделю

22 января 2025 12:56  [71] Происшествия

За последнюю неделю в Нижегородской области было зарегистрировано 103 преступления, совершенных с использованием различных мошеннических схем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Злоумышленники продолжали активно применять привычные методы обмана, среди которых наиболее популярными стали: звонки от службы безопасности банка (38 случаев), мошенничество при онлайн-покупках (20 случаев) и предложения дополнительного заработка (20 случаев).

Общий ущерб, причиненный жертвам мошенников, составил почти 58 млн рублей. Полиция призывает граждан быть внимательными и осторожными, ознакомившись с примерами преступлений, чтобы вовремя распознать мошенничество.

Один из ярких случаев произошел в Нижнем Новгороде, где пенсионерка стала жертвой мошенников, которые несколько дней звонили ей с неизвестных номеров. Представившись сотрудниками сотовой связи и правоохранительных органов, они убедили женщину продиктовать коды из SMS-сообщений и предоставить данные своих банковских карт. После выполнения всех указаний злоумышленников на счетах потерпевшей было списано более 2,6 млн рублей.

Еще один случай обмана случился с женщиной из Нижнего Новгорода, которая, желая подзаработать, перевела 139 400 рублей на счет мошенников, согласившись выкупить товар и оставить отзыв на маркетплейсе. Деньги она так и не получила, поняв, что стала жертвой мошенничества.

Молодой человек из Шахуньи также попался на удочку мошенников. Познакомившись с девушкой в интернете, он согласился купить билет в театр по предоставленной ссылке. После того как деньги были списаны с его карты, он попытался вернуть средства, но в итоге с его счета было списано еще больше денег. Убедившись, что оказался жертвой мошенников, мужчина понес ущерб на сумму свыше 60 000 рублей.

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Теги:
МВД Мошенничество Статистика
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