Нижегородская область выделит более 6,7 млрд рублей на развитие АПК в 2025 году Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2025 году на поддержку агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий Нижегородской области будет направлено более 6,7 миллиарда рублей. Из этой суммы 2,44 миллиарда рублей поступит из федерального бюджета, а 4,3 миллиарда — из областного. Это на 10% больше, чем в прошлом году, уточнили в пресс-службе регионального правительства.



Как отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов, основные направления расходов включают поддержку животноводства (1,8 миллиарда рублей), растениеводства (1,7 миллиарда рублей), программы комплексного развития сельских территорий и инвестиционные программы (1,6 миллиарда рублей), а также льготное кредитование (1 миллиард рублей). Дополнительно предусмотрено 300 миллионов рублей на поддержку малых форм хозяйствования, 200 миллионов — для перерабатывающих организаций и еще около 200 миллионов — на другие нужды.



В 2025 году в агропромышленном комплексе будут поддержаны проекты по созданию объектов молочного и мясного животноводства, а также развитие племенного животноводства и производства крупного рогатого скота. В растениеводстве средства будут направлены на агротехнические работы, поддержку производства зерновых культур, элитного семеноводства, тепличных хозяйств, а также проекты по мелиорации и сельхозстрахованию.



Кроме того, малые формы хозяйствования получат гранты на развитие семейных ферм, кооперативов, стартапов в АПК и сельский туризм. В рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" планируется улучшение жилищных условий в сельской местности, строительство жилья по договору найма и благоустройство.



Для развития кадрового потенциала предусмотрено более 90 миллионов рублей, в том числе 18 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Кадры в АПК".



Поддержка агропромышленного комплекса была одним из ключевых вопросов на заседании профильного комитета Законодательного собрания Нижегородской области. Председатель комитета Игорь Тюрин подчеркнул, что цель — максимально эффективно распределить выделенные средства и привлечь дополнительные федеральные средства для увеличения поддержки сельского хозяйства.



Информацию о доступных мерах поддержки можно найти на сайтах министерства сельского хозяйства Нижегородской области и Министерства сельского хозяйства РФ.