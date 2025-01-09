Лукашенко может приехать в Нижний Новгород на открытие Генконсульства Беларуси Политика

Лукашенко может приехать в Нижний Новгород на открытие Генконсульства Беларуси Фото: Кира Мишина

Сотрудники государственно-правового департамента, аппарата депутата Госдумы Романа Любарского и обслуживающий персонал съехали из 11-го корпуса Нижегородского кремля и временно переехали в "Дом связи". Как сообщает "Ъ-Приволжье", в освобожденном корпусе будет сделан ремонт, дизайн-проект которого согласован с белорусской стороной.

По данным издания, после ремонта в здании разместится генеральное консульство Республики Беларусь. В будущем госорган сможет оказывать консульские услуги не только на территории Нижегородской области, но и в других регионах Приволжского федерального округа.

Ожидается, что летом текущего года на торжественное открытие прибудет президент Беларуси Александр Лукашенко.

Отмечается, что в правительстве Нижегородской области не подтвердили официально эту информацию.

О том, что в Нижнем Новгороде будет размещено генконсульство Беларуси летом 2024 года сообщил губернатор Глеб Никитин. Консульский орган будет включать в себя Владимирскую, Ивановскую, Костромскую, Нижегородскую, Пензенскую, Рязанскую, Ярославскую области и Республику Мордовия.

Ранее сообщалось, что офис почетного консула Киргизии откроют в Нижнем Новгороде в 2025 году.