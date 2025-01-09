Сотрудник банка в Москве украл из ячейки клиента около 180 млн рублей

Работник одного из московских банков похитил около 180 млн рублей из ячейки клиента. Об этом сообщает телеканал "360".
Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленник выносил наличные из банковского хранилища по частям. Последнюю партию в размере 35 млн рублей он перевёл в криптовалюту.
Сотрудники банка, обнаружившие пропажу, незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали в одном из аэропортов Москвы.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Банковский служащий арестован.
Напомним, бывшая сотрудница нижегородского банка осуждена на 6,5 лет лишения свободы за хищение 25 млн рублей.
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