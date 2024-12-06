Бухгалтер из Нижнего Новгорода присвоила 3,5 млн рублей из кассы двух компаний Общество

В Нижнем Новгороде завершили расследование уголовного дела о присвоении денежных средств в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Следствием было установлено, что бухгалтер одного из нижегородских ООО в течении двух лет, используя свое служебное положение, присвоила деньги двух организаций.

У злоумышленницы были пароли клиент-банка, печати, электронно-цифровые подписи и специальные счета, которые использовались для работы с организациями по выполнению ремонтных и иных услуг. 61-летняя женщина составляла фиктивные договоры, счета и акты выполненных работ и таким образом с 2021 по 2023 годы похитила 3,5 млн рублей. Деньги женщины тратила по своему усмотрению на личные нужды.

Фигурантке уголовного дела предъявили обвинение в совершении 17 преступлений. В настоящее время обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела направлены в Нижегородский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что бывшего замдиректора нижегородского паспортно-визового центра осудили за взятку.