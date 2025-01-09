Покрытие начали демонтировать на Мызинском путепроводе в Нижнем Новгороде

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Работы по демонтажу дорожного полотна начались на Мызинском путепроводе через улицу Суздальскую в Нижнем Новгороде в рамках капитального ремонта переправы.
Как сообщает МКУ "ГУММиД", для удобства нижегородцев и в целях сохранения трафика ремонтные работы разделили на три этапа. В рамках первого подрядчик собирается поднять второй и третий пролёты конструкции, после чего они будут опущены обратно после замены подферменных опор. Также планируется заменить балки на первом и четвёртом пролётах. В настоящее время специалисты по строительству мостов начали демонтаж дорожного покрытия.
В управлении также сообщили, что во время капремонта путепровода не планируется полностью перекрывать движение по нему. Вместо этого будут введены временные ограничения.
На первом этапе движение будет осуществляться по четырём полосам — по две в каждом направлении. Движение по двум крайним полосам в сторону заречной части города будет временно закрыто.
Автомобилистов просят быть внимательными при проезде по путепроводу, а также соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
Добавим, что капитальный ремонт переправы через улицу Суздальскую проводится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
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