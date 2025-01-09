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Общество

Самая дорогая квартира в Нижнем Новгороде продаётся за 169 млн рублей

23 января 2025 10:29  [47] Общество

Самая дорогая квартира в Нижнем Новгороде продается за 169 млн рублей. Она находится в ЖК "Георгиевский", сообщили в пресс-службе "Авито". 

Площадь квартиры составляет 208,4 кв. метров, а высота потолков в ней 3,1 метра. Там двойные шумоизоляционные перегородки, акустические полы и  окна с функцией микропроветривания. Объявление также гласит, что в доме установлена система очистки воды, а рядом с ним имеется детская площадка.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-10 регионов с самым дорогим жильем.

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Теги:
Жилье Недвижимость Цены
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