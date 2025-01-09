Самая дорогая квартира в Нижнем Новгороде продаётся за 169 млн рублей

Самая дорогая квартира в Нижнем Новгороде продается за 169 млн рублей. Она находится в ЖК "Георгиевский", сообщили в пресс-службе "Авито".
Площадь квартиры составляет 208,4 кв. метров, а высота потолков в ней 3,1 метра. Там двойные шумоизоляционные перегородки, акустические полы и окна с функцией микропроветривания. Объявление также гласит, что в доме установлена система очистки воды, а рядом с ним имеется детская площадка.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-10 регионов с самым дорогим жильем.
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