Самая дорогая квартира в Нижнем Новгороде продаётся за 169 млн рублей Общество

Самая дорогая квартира в Нижнем Новгороде продается за 169 млн рублей. Она находится в ЖК "Георгиевский", сообщили в пресс-службе "Авито".

Площадь квартиры составляет 208,4 кв. метров, а высота потолков в ней 3,1 метра. Там двойные шумоизоляционные перегородки, акустические полы и окна с функцией микропроветривания. Объявление также гласит, что в доме установлена система очистки воды, а рядом с ним имеется детская площадка.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-10 регионов с самым дорогим жильем.