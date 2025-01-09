Аренда жилья в Нижнем Новгороде подорожала на 38% за год Экономика

Аренда жилья в Нижнем Новгороде подорожала на 38% за год

2024 год стал рекордным по темпам роста цен на аренду жилья в России. Нижний Новгород оказался одним из городов-миллионников, где цены выросли особенно резко, пишут "Известия".

Согласно данным федерального агентства "Этажи", аренда однокомнатных квартир в городе увеличилась на 38% за последний год. Для сравнения, в Самаре этот показатель составил 56%, в Челябинске — 55,6%, в Казани — 44,5%, а в Санкт-Петербурге — 40%. В Москве рост составил 24,4%.

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Нижнем Новгороде также достигли пика, увеличившись на 38,8%. Однако наибольшие скачки цен произошли в Красноярске (+60%), Казани (+54,8%), Санкт-Петербурге (+49,3%) и Екатеринбурге (+42,6%).

По словам Дарьи Хлыстовой, замдиректора департамента аренды компании "Этажи", около 10–15% людей, обращающихся за помощью в поиске жилья, ищут более комфортные, но доступные по цене квартиры, заменив те, что были арендованы в период осеннего ажиотажа.

Ранее россиян предупредили о серьезном повышении стоимости аренды квартир в 2025 году.