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Экономика

Чуть более 1 млн рублей стоит самая дешевая квартира Нижнего Новгорода

23 января 2025 12:00  [7] Экономика

Самая дешевая квартира Нижнего Новгорода выставлена на продажу за 1,15 млн рублей, выяснили аналитики "Авито Недвижимость". 

Площадь "бюджетной" квартиры составляет всего 35 кв. метров. Там есть туалет и душевая кабина. В объявлении также указано, что в квартире есть холодная вода, газ и электричество.

Отмечается, что дом, в котором находится эта квартира, был построен в 1937 году. У него кирпичный фундамент. Земельный участок принадлежит всем собственникам многоквартирного дома и имеет статус МКД.

Ранее эксперты выяснили, сколько стоит самая дорогая квартира Нижнего Новгорода.

Сообщалось, что в 2024 году в Нижегородской области ввели в эксплуатацию около 2 млн кв. метров жилья. 

Также мы рассказывали, что цены на жилье в новостройках Нижнего Новгорода снизились почти на полпроцента. 

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Теги:
Жилье Недвижимость Цены
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