Чуть более 1 млн рублей стоит самая дешевая квартира Нижнего Новгорода Экономика

Самая дешевая квартира Нижнего Новгорода выставлена на продажу за 1,15 млн рублей, выяснили аналитики "Авито Недвижимость".

Площадь "бюджетной" квартиры составляет всего 35 кв. метров. Там есть туалет и душевая кабина. В объявлении также указано, что в квартире есть холодная вода, газ и электричество.

Отмечается, что дом, в котором находится эта квартира, был построен в 1937 году. У него кирпичный фундамент. Земельный участок принадлежит всем собственникам многоквартирного дома и имеет статус МКД.

Ранее эксперты выяснили, сколько стоит самая дорогая квартира Нижнего Новгорода.

Сообщалось, что в 2024 году в Нижегородской области ввели в эксплуатацию около 2 млн кв. метров жилья.

Также мы рассказывали, что цены на жилье в новостройках Нижнего Новгорода снизились почти на полпроцента.