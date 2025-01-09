Профессии таксистов и курьеров могут исчезнуть в Нижегородской области Экономика

В Нижегородской области в будущем могут исчезнуть такие профессии, как кассиры, курьеры и водители такси, сообщает NewsNN со ссылкой на данные SuperJob.

Это связано с развитием технологий, таких как кассы самообслуживания и автономные транспортные средства, которые, по прогнозам, должны были заменить человеческий труд. Тем не менее, спрос на эти профессии продолжает оставаться высоким.

Так, несмотря на прогнозы о вытеснении курьеров и таксистов самоуправляемыми автомобилями, услуги этих специалистов остаются востребованными. Продавцы и кассиры также не теряют актуальности, хотя внедрение самообслуживания ставило под угрозу их существование.

В то же время профессия библиотекаря останется востребованной до тех пор, пока существуют сами библиотеки. Также, несмотря на распространение электронных услуг, профессия нотариуса не исчезла, поскольку законодательство расширило его полномочия.

Однако в некоторых областях спрос на специалистов в Нижегородской области снижается. Например, уменьшается потребность в маркетинговых и рекламных услугах из-за оптимизации бюджетов компаний, которые все чаще решают маркетинговые задачи своими силами. В сфере страхования и банковских услуг также наблюдается снижение спроса на сотрудников, что связано с активной цифровизацией этих отраслей.