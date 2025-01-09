Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
23 января 2025 10:00  [99] Профессии таксистов и курьеров могут исчезнуть в Нижегородской области
23 января 2025 08:22  [531] Нижегородским бюджетникам повысят зарплату на 4,5% с января 2025 года
23 января 2025 07:18  [963] Чиновница назвала смешными зарплаты рядовых сотрудников мэрии Нижнего Новгорода
22 января 2025 18:38  [301] Работодатель выплатил отпускные нижегородцу за 12 лет по требованию прокуратуры
22 января 2025 18:34  [169] Четыре нижегородских предприятия участвуют в международной выставке Ruplastica на льготных условиях
22 января 2025 12:58  [269] Банк ДОМ.РФ на 30% нарастил количество клиентов малого и среднего бизнеса
22 января 2025 11:59  [321] Нижегородская область выделит более 6,7 млрд рублей на развитие АПК в 2025 году
21 января 2025 18:11  [363] Сезонную оплату за теплоснабжение могут ввести в РФ
21 января 2025 16:43  [230] Нижегородский производитель панельно-каркасных домов присоединился к нацпроекту
21 января 2025 13:56  [396] Банкротство физических лиц: важность юридической поддержки
Экономика

Профессии таксистов и курьеров могут исчезнуть в Нижегородской области

23 января 2025 10:00  [99] Экономика

В Нижегородской области в будущем могут исчезнуть такие профессии, как кассиры, курьеры и водители такси, сообщает NewsNN со ссылкой на данные SuperJob.

Это связано с развитием технологий, таких как кассы самообслуживания и автономные транспортные средства, которые, по прогнозам, должны были заменить человеческий труд. Тем не менее, спрос на эти профессии продолжает оставаться высоким.

Так, несмотря на прогнозы о вытеснении курьеров и таксистов самоуправляемыми автомобилями, услуги этих специалистов остаются востребованными. Продавцы и кассиры также не теряют актуальности, хотя внедрение самообслуживания ставило под угрозу их существование. 

В то же время профессия библиотекаря останется востребованной до тех пор, пока существуют сами библиотеки. Также, несмотря на распространение электронных услуг, профессия нотариуса не исчезла, поскольку законодательство расширило его полномочия. 

Однако в некоторых областях спрос на специалистов в Нижегородской области снижается. Например, уменьшается потребность в маркетинговых и рекламных услугах из-за оптимизации бюджетов компаний, которые все чаще решают маркетинговые задачи своими силами. В сфере страхования и банковских услуг также наблюдается снижение спроса на сотрудников, что связано с активной цифровизацией этих отраслей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Прогноз Профессии Работа
Поделиться:
Новости по теме
16 января 2025 11:43  [512] Рост зарплат ожидается в Нижегородской области в 2025 году
10 января 2025 14:57  [561] Более 25 тысяч нижегородцев нашли работу в 2024 году благодаря службе занятости
24 декабря 2024 08:58  [742] Дворник стал самой дефицитной профессией в Нижегородской области в 2024 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph