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Общество

Власти отменили два особых режима в центре Нижнего Новгорода

23 января 2025 11:41  [101] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Власти отменили два особых режима в центре Нижнего Новгорода, сообщается на сайте администрации города.

Так, режим чрезвычайной ситуации снят по адресу улица Большие Овраги, 9. Ограничения были введены в апреле прошлого года, но теперь они сняты, так как причины, которые их вызвали, были устранены.

Кроме того, был отменён режим повышенной готовности в районе моста через Зеленский съезд. Переправа для пешеходов размещена на Кремлёвском бульваре, между Никольской башней Нижегородского кремля и домом № 14 по улице Пожарского. Режим действовал с конца августа прошлого года, но теперь его отменили в связи с тем, что все необходимые работы были выполнены.

Ранее сообщалось, что на Мызинском путепроводе в Нижнем Новгороде начали демонтировать покрытие.

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Теги:
Городское хозяйство
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