Власти отменили два особых режима в центре Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Власти отменили два особых режима в центре Нижнего Новгорода, сообщается на сайте администрации города.



Так, режим чрезвычайной ситуации снят по адресу улица Большие Овраги, 9. Ограничения были введены в апреле прошлого года, но теперь они сняты, так как причины, которые их вызвали, были устранены.

Кроме того, был отменён режим повышенной готовности в районе моста через Зеленский съезд. Переправа для пешеходов размещена на Кремлёвском бульваре, между Никольской башней Нижегородского кремля и домом № 14 по улице Пожарского. Режим действовал с конца августа прошлого года, но теперь его отменили в связи с тем, что все необходимые работы были выполнены.

Ранее сообщалось, что на Мызинском путепроводе в Нижнем Новгороде начали демонтировать покрытие.