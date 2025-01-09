Росприроднадзор выявил серьезные эконарушения на заводе в Дзержинске Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Росприроднадзор выявил нарушения экологических норм на заводе "Капролактам Тосол-Синтез" в Дзержинске по итогам плановой проверки. Как сообщили в пресс-службе межрегионального управления, зафиксировано 12 нарушений экологического законодательства.



Основной проблемой стали нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха. Инспекторы выявили, что до 13 декабря 2024 года компания не разработала нормативы предельно-допустимых выбросов. В реестре газоочистных установок отсутствует полная информация, а замеры их эффективности за 2023 год не были проведены на нескольких источниках выбросов. Кроме того, предприятие не представило мероприятия по снижению выбросов в неблагоприятных метеоусловиях.



Еще нарушения касаются обращения с отходами производства и потребления. Компания не утвердила нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, а также не обеспечила должный учет отходов за 2023 год. Вдобавок ко всему, завод не подал декларацию о количестве выпущенных товаров и упаковки, а также были зафиксированы факты искажения экологической информации.



В результате проверки "Капролактам Тосол-Синтез" было выдано предписание об устранении нарушений, а в отношении предприятия и ответственных должностных лиц были приняты меры административной ответственности.