Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 января 2025 10:22  [49] Минобрнауки назвало сроки строительства школы и детсада в деревне Крутая
16 января 2025 10:03  [65] Депутаты Госдумы снова обсуждают идею перехода к четырёхдневной рабочей неделе
16 января 2025 09:40  [112] Росприроднадзор подтвердил факт разлива свекловичного жома в Сергаче
16 января 2025 09:23  [125] Нижегородская транспортная прокуратура выясняет причины задержки электричек на Заволжье
16 января 2025 08:51  [163] Захар Прилепин поздравил с днем рождения соратника, погибшего во время теракта
16 января 2025 08:00  [142] Каток в нижегородском парке имени 1 Мая продлил часы работы
16 января 2025 07:30  [494] Школу имени Молева на 1100 мест в Дзержинске достроят в 2025 году
15 января 2025 22:17  [382] Дом Мельникова-Печерского в Нижнем Новгороде восстановят после пожара
15 января 2025 19:26  [325] Роспотребнадзор запретил супермаркету продавать табачные изделия в Выксе
15 января 2025 18:59  [336] Фальсифицированный фунгицид выявили в Нижегородской области
Общество

Росприроднадзор подтвердил факт разлива свекловичного жома в Сергаче

16 января 2025 09:40  [112] Общество

Фото: скриншот программы "Кстати"

Нижегородский Росприроднадзор проводит проверки в связи с жалобой на нарушение природоохранного законодательства Сергачским сахарным заводом.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в надзорном ведомстве, инспекторы выезжали на место происшествия для проверки информации. Факт разлива свекличного жома подтвердился. Кроме того, специалисты оценили площадь загрязненного участка.

Отмечается, что это уже не первое происшествие на сахарном заводе. В прошлом году предприятие допустило разлив патоки. Тогда Росприроднадзор предупредил компанию о недопустимости нарушения экологических норм.

По итогам текущей проверки будет принято решение о дальнейших действиях управления. Также будут рассмотрены возможные меры привлечения нарушителя к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что Бутурлинский водоканал оштрафовали на 220 тысяч рублей за вред природе.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Росприроднадзор Экология
Поделиться:
Новости по теме
15 января 2025 16:13  [997] Бутурлинский водоканал оштрафовали на 220 тысяч рублей за вред природе
15 января 2025 13:49  [478] Племзавод затапливает навозом поселок в Семеновском округе
14 января 2025 12:59  [1042] Прокуратура нашла нарушения на очистных сооружениях в Нижегородской области
13 января 2025 16:06  [791] Нижегородский Росприроднадзор расследует экологическое происшествие в Сергаче
13 января 2025 12:29  [578] Санаторий "Автомобилист" закрыли из-за сброса сточных вод в Волгу
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph