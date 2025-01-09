Росприроднадзор подтвердил факт разлива свекловичного жома в Сергаче Общество

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Нижегородский Росприроднадзор проводит проверки в связи с жалобой на нарушение природоохранного законодательства Сергачским сахарным заводом.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в надзорном ведомстве, инспекторы выезжали на место происшествия для проверки информации. Факт разлива свекличного жома подтвердился. Кроме того, специалисты оценили площадь загрязненного участка.

Отмечается, что это уже не первое происшествие на сахарном заводе. В прошлом году предприятие допустило разлив патоки. Тогда Росприроднадзор предупредил компанию о недопустимости нарушения экологических норм.

По итогам текущей проверки будет принято решение о дальнейших действиях управления. Также будут рассмотрены возможные меры привлечения нарушителя к административной ответственности.

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