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Общество

Около 80% свай под основание вентшахты метро залили у ТЦ "Счастье" в Нижнем Новгороде

23 января 2025 13:11  [60] Общество

Фото: Telegram-канал "МетроНН"

Около 80% свай для котлована вентиляционной шахты метро залили у ТЦ "Счастье" на улице Белинского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал "МетроНН".

В общей сложности строители залили 136 из 172 буросекущих свай. Для этого было уложено более 4600 кубометров бетона и смонтировано почти 400 тонн армированного каркаса.

"Метростроевцам осталось укрепить сваями 20% стен будущего котлована. После набора прочности бетона начнется разработка котлована и строительство вентшахты", - говорится в сообщении.

Кроме того, были сделаны 23 дополнительные и компенсирующие сваи пригруза для проходки тоннелепроходческого щита "Владимир".

Напомним, щит "Владимир" в Нижнем Новгороде прошел под землей 1200 метров до площади Свободы.

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Теги:
Метро Строительство
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