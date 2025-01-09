Доход самозанятых увеличился в Нижегородской области на 64% Экономика

Доход самозанятых жителей Нижегородской области составил более 45 млрд рублей в прошлом году, что на 64% больше, чем в 2023 году. Как сообщает пресс-служба регионального УФНС, в 2023 году самозанятые заработали более 27,5 млрд рублей.

На данный момент общее количество самозанятых в Нижегородской области превысило 230 тысяч человек. Для сравнения, в начале 2024 года их насчитывалось более 171 тысячи.

Всего за время действия специального налогового режима в Нижегородском области самозанятые сформировали более 73 млн чеков. Средняя сумма чека за оказанные услуги составляет 1 391 рубль.

"Наиболее популярными видами деятельности самозанятых являются строительство, перевозка грузов, реализация продукции собственного производства, перевозка пассажиров, а также услуги маникюра и педикюра", - пояснили в ведомстве.

Сумма начисленного налога в 2024 году составила 2 млрд рублей. В региональный бюджет от самозанятых поступило 1,9 млрд рублей или 95% от начисленной суммы. По сравнению с 2023 годом сумма уплаченного налога выросла на 70% или на 0,8 млрд рублей.

Напомним, нижегородские самозанятые в 2024 году поставили госкомпаниям товары почти на 95 млн рублей.

Сообщалось также, что нижегородцы хотят зарабатывать не меньше 64 тысяч рублей в месяц.