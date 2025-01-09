Нижегородцы хотят зарабатывать не менее 64 тысяч рублей в месяц

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По данным исследования, проведенного сервисом hh.ru, зарплатные ожидания нижегородцев значительно возросли за последний год. Средняя сумма, которую местные жители рассчитывают получать на новой работе, теперь составляет 64 тысячи рублей в месяц. Это на 28% больше по сравнению с прошлым годом, когда запросы не превышали 50 тысяч рублей.
Наибольшие требования к зарплатам среди соискателей приходятся на сферу топ-менеджмента, где минимальные ожидания составляют 130 тысяч рублей в месяц. Вторая позиция по зарплатным запросам принадлежит специалистам в области стратегии, инвестиций и консалтинга – они рассчитывают на доход от 126 тысяч рублей. Третье место занимают представители сектора строительства и недвижимости с запросами от 92 тысяч рублей.
Особо заметен рост зарплатных запросов в ряде отраслей. Например, за год зарплатные ожидания топ-менеджеров увеличились на 30 тысяч рублей, консультантов по стратегии и инвестициям – на 27 тысяч рублей, работников производственного сектора и сельского хозяйства – на 20 тысяч рублей.
Этот рост запросов отражает общий тренд на повышение уровня доходов и улучшение условий труда в Нижегородской области, что также связано с усиливающимся спросом на высококвалифицированных специалистов в разных сферах экономики.
Ранее сообщалось, что в 2025 году ожидается рост зарплат в Нижегородской области.
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