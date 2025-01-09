Нижегородцы хотят зарабатывать не менее 64 тысяч рублей в месяц Экономика

Фото: Александр Воложанин

По данным исследования, проведенного сервисом hh.ru, зарплатные ожидания нижегородцев значительно возросли за последний год. Средняя сумма, которую местные жители рассчитывают получать на новой работе, теперь составляет 64 тысячи рублей в месяц. Это на 28% больше по сравнению с прошлым годом, когда запросы не превышали 50 тысяч рублей.



Наибольшие требования к зарплатам среди соискателей приходятся на сферу топ-менеджмента, где минимальные ожидания составляют 130 тысяч рублей в месяц. Вторая позиция по зарплатным запросам принадлежит специалистам в области стратегии, инвестиций и консалтинга – они рассчитывают на доход от 126 тысяч рублей. Третье место занимают представители сектора строительства и недвижимости с запросами от 92 тысяч рублей.



Особо заметен рост зарплатных запросов в ряде отраслей. Например, за год зарплатные ожидания топ-менеджеров увеличились на 30 тысяч рублей, консультантов по стратегии и инвестициям – на 27 тысяч рублей, работников производственного сектора и сельского хозяйства – на 20 тысяч рублей.



Этот рост запросов отражает общий тренд на повышение уровня доходов и улучшение условий труда в Нижегородской области, что также связано с усиливающимся спросом на высококвалифицированных специалистов в разных сферах экономики.

Ранее сообщалось, что в 2025 году ожидается рост зарплат в Нижегородской области.