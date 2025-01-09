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Политика

Дмитрий Григоренко презентовал в Нижнем Новгороде "дашборд губернатора"

23 января 2025 15:00  [32] Политика

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Нижегородская область стала первым регионом в России, где начала действовать цифровая аналитическая панель управления регионом – дашборд губернатора. Заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, прибывший в Нижний Новгород для пуска системы, заявил, что до 1 апреля дашборды планируется внедрить в управление 28 пилотными регионами, а до конца года все российские регионы будут подключены к системе. 

Дашборд – аналитическая панель, отражающая данные из интегрированных государственных информационных систем, – это часть общей цифровой системы госуправления. Дашборды прошли апробацию при реализации нацпроектов и госпрограмм. В 2024 году к системе были подключены руководители федеральных министерств и ведомств, в настоящее время интегрируются региональные структуры управления.

"Задача системы дашбордов — это, во-первых, создание единого информационного пространства, в котором работают федеральные и региональные власти. А, во-вторых, повышение качества управленческих решений за счет цифровой системы, которая позволяет в режиме реального времени контролировать реализацию всех мероприятий и предотвращать риски их невыполнения", — заявил Дмитрий Григоренко.

"Дашборд губернатора" — очень эффективный и полезный инструмент. В одном месте собрана самая важная информация. Проект делает значительно удобнее взаимодействие с федеральным центром: позволяет вести самоконтроль по федеральным и региональным поручениям, агрегирует информацию о межбюджетных отношениях, о финансировании нацпроектов", — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

Мы попросили экспертов прокомментировать это событие, оценив его не только с точки зрения управленческих, но и практических – социальных эффектов: что может измениться в жизни граждан с внедрением в регионах новых цифровых методов управления?

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества акцентирует внимание на сути системы управления регионом:

"Система управления регионом ориентирована на качественное удовлетворение запросов населения. Но в этой сфере мы имеем дело и с множественностью, и высокой динамикой. Поэтому чем быстрее органы власти фиксируют возникающий запрос и определяют ресурсную базу для его удовлетворения (например, запрос на уборку снега), тем быстрее и эффективнее они могут принимать управленческие решения, удовлетворяющие этот запрос. Современные цифровые технологии в системе управления не позволяют допустить того, о чем в свое время сказал Лев Толстой: "Про батарею Тушина было забыто".

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Все больше цифровых инструментов внедряется в политическую практику. Особенность времени: скорости, новации, умение оперативно использовать технологии - это сказывается на эффективности коммуникаций, качестве управленческих решений, оценках и контроле деятельности. Очевидно, что у общества есть запрос на быстрое реагирование со стороны чиновников, особенно в части текущих дел. Как это бывает: "снег выпал внезапно" или срок открытия новой школы вновь перенесли. Поэтому будем ожидать после внедрения в практику дашборда губернатора ускорения решений и планомерного контроля в части уборки мусора, чистки дорог, срочного ремонта, сдачи строительного объекта вовремя, так как эта цифровая система агрегирует всю информацию в режиме "реального времени" и формирует поручения соответствующим должностным лицам".

Вадим Андрюхин, главный редактор газеты "Новое дело" призывает не забывать о нюансах новой системы:

"Любое усовершенствование системы управления можно только приветствовать.  Методы цифровых технологий здесь не являются исключением - в такой век живем. Однако, излишнее увлечение цифрой порой отрывает управленцев и чиновников от реальных проблем - людей, экономики, социальных задач. Ибо многие проблемы можно узнать и решить не в абстрактом анализе и не дистанционно, а лишь в живом общении, и даже в разборе ситуации на месте..".

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н":

"Хотя и не любят в России иностранные слова (во всяком случае, многие так говорят), вслед за "локацией" в нижегородский общеупотребимый лексикон бодро входит термин "дашборд". Несмотря на определенную новизну термина, каждый не раз встречал его в повседневной жизни. Приборная панель любого автомобиля, позволяющая водителю следить за скоростью движение, количеством топлива, пройденным расстоянием и другими необходимыми для совершения поездки параметрами, — это самый настоящий дашборд. Кстати, английское dashboard так и переводится: приборная панель. Губернаторский дашборд — это такой современный ежедневник руководителя. Не удивлюсь, если что-то аналогичное появится у чиновников пониже рангом. Причем, с аналогичным функционалом".

Роман Пермяков, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода напоминает, что Нижегородская область является одним из лидеров цифровизации в стране:

"Нижегородская область в авангарде цифровизации, а потому совсем неслучайно, что наш регион стал первым в России, где введена цифровая аналитическая панель управления регионом, и именно здесь зампред Правительства РФ Дмитрий Григоренко представил "дашборд губернатора". Подобные аналитические панели с виджетами, где все ключевые показатели функционирования системы в режиме реального времени в прямом смысле слова видны как на ладони – давно и успешно используются в корпоративном управлении, особенно в сфере IT. Многие встречались с ними в быту, в частности при аналитике сайтов, да и приборные панели автомобиля и некоторые интерактивные панели домашней электроники - это тоже своего рода дашборды". 

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"

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Теги:
Глеб Никитин Дмитрий Григоренко
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