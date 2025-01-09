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Общество

Строительство четырех детсадов начнется в Нижнем Новгороде весной 2025 года

23 января 2025 16:04  [80] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Четыре детсада начнут строить в Нижнем Новгороде в 2025 году, сообщил мэр Юрий Шалабаев.

По словам градоначальника, за последние четыре года в приволжской столице были построены 23 садика почти на 4 тысячи мест. А в текущем году в планах приступить к возведению четырех садиков общей вместимостью 1000 детей. Три ДОУ появятся на улице Ванеева, а также в ЖК "Зенит" и "Новая Кузнечиха" (Советский район), еще один — в ЖК "Торпедо" (Автозавод). Подрядчики на стройплощадки весной.

Напомним, что в 2023 году в столице Приволжья открылись восемь детсадов, что дало возможность разгрузить плотно укомплектованные группы.

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Теги:
Детсады Образование Строительство
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