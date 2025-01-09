Нижегородку оштрафовали за оставленный авто на пути трамвая у Черного пруда

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Сотрудники ГИБДД составили протокол в отношении жительницы Нижнего Новгорода, которая нарушила правила парковки в центре города.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, полицейские в соцсетях увидели информацию о машине, препятствующей движению трамвая в Нижегородском районе у Черного пруда.
Сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили личность водителя. В отношении 37-летней нижегородки был составлен протокол.
Госавтоинспекция Нижнего Новгорода призывает всех водителей соблюдать правила парковки и не оставлять автомобили на трамвайных путях или вблизи них. Также нужно проявлять особое внимание при движении около остановок трамвая, где посадка и высадка пассажиров происходит с проезжей части.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в топ-10 по развитию платных парковок в России.
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