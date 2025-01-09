Невыплата 3 млн рублей нижегородским дорожникам привела к уголовному делу Происшествия

В Нижнем Новгороде по факту невыплаты заработной платы сотрудникам дорожно-строительной компании возбуждено уголовное дело. Это стало возможным благодаря материалам прокурорской проверки, поступившим в Следственный комитет.

Директор предприятия, занимающегося строительством и ремонтом дорог и мостов, с июля по ноябрь 2024 года не выплачивал нескольким сотрудникам заработную плату в полном объеме. Общая сумма задолженности составила более 3 млн рублей. Несмотря на наличие финансовых возможностей для погашения долга, руководство компании направляло прибыль на менее приоритетные расходы.

Дело возбуждено по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ, касающейся полной невыплаты заработной платы более чем за два месяца. Следователи намерены предпринять все необходимые меры для возмещения долга перед работниками.