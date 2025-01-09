Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
24 января 2025 09:16  [47] Канавинский и Советский районы стали лидерами по числу ДТП в Нижнем Новгороде
24 января 2025 08:00  [181] Невыплата 3 млн рублей нижегородским дорожникам привела к уголовному делу
24 января 2025 07:25  [205] Наладчик Заволжского филиала "УАЗ" умер на рабочем месте
24 января 2025 06:30  [165] Бывшего главу "Теплоэнерго" Халтурина оставили под стражей до 23 марта
23 января 2025 22:48  [311] 30 человек эвакуировались из горящего кафе в Нижнем Новгороде
23 января 2025 19:43  [241] Жертвой телефонных аферистов становились 18% опрошенных нижегородцев
23 января 2025 18:38  [249] Пострадавший от нападения пассажира таксист из Нижнего Новгорода рассказал о своем самочувствии
23 января 2025 12:13  [391] Росприроднадзор выявил серьезные эконарушения на заводе в Дзержинске
23 января 2025 11:40  [268] Извещатель спас семью на пожаре в Нижегородской области
23 января 2025 11:20  [287] Четырёх иностранцев депортируют из России после полицейских проверок
Происшествия

Невыплата 3 млн рублей нижегородским дорожникам привела к уголовному делу

24 января 2025 08:00  [181] Происшествия

В Нижнем Новгороде по факту невыплаты заработной платы сотрудникам дорожно-строительной компании возбуждено уголовное дело. Это стало возможным благодаря материалам прокурорской проверки, поступившим в Следственный комитет.

Директор предприятия, занимающегося строительством и ремонтом дорог и мостов, с июля по ноябрь 2024 года не выплачивал нескольким сотрудникам заработную плату в полном объеме. Общая сумма задолженности составила более 3 млн рублей. Несмотря на наличие финансовых возможностей для погашения долга, руководство компании направляло прибыль на менее приоритетные расходы.

Дело возбуждено по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ, касающейся полной невыплаты заработной платы более чем за два месяца. Следователи намерены предпринять все необходимые меры для возмещения долга перед работниками.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Долги Зарплата Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
22 января 2025 18:38  [391] Работодатель выплатил отпускные нижегородцу за 12 лет по требованию прокуратуры
22 января 2025 08:46  [410] Нижегородцы с 7 детьми рискуют остаться без жилья из-за долгов предыдущего владельца
16 января 2025 19:12  [655] Более 500 строителей М-12 в Бутурлинском районе наконец-то получили зарплату
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph