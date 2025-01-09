Новые правила выплат по уходу за детьми с инвалидностью вступят в силу с 2025 года

С 2025 года в России меняются условия предоставления выплат по уходу за детьми с инвалидностью до 18 лет и инвалидами с детства I группы. Теперь ежемесячная выплата составит 10 000 рублей, независимо от статуса ухаживающего лица. Это правило распространяется на родителей, опекунов, а также других неработающих трудоспособных лиц, осуществляющих уход, сообщили в Соцфонде.
Ранее размер выплат для лиц, не являющихся родителями или опекунами, в Нижегородской области составлял всего 1200 рублей. Для родителей и опекунов порядок получения выплат остается прежним — пособие доступно при условии отсутствия работы или занятости на условиях неполного рабочего времени.
Для других трудоспособных граждан, не состоящих в трудовых отношениях, вводится дополнительное требование: подтверждение факта ухода. Как пояснила управляющий отделением Социального фонда России (СФР) по Нижегородской области Арина Садулина, получателям таких выплат необходимо обратиться в клиентскую службу СФР, чтобы оформить подтверждающие документы.
Если обращение и подтверждение ухода произойдут до 31 января 2025 года, выплата будет назначена уже с января. При этом с 1 февраля 2025 года планируется индексация, и размер пособия составит 10 950 рублей.
Специалисты клиентских служб помогут оформить все необходимые документы для подтверждения права на получение пособия.
Ранее нижегородцам объяснили новые правила назначения пособий на детей в 2025 году.
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