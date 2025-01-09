Еще два модульных туалета установят в центре Нижнего Новгорода Общество

Еще два модульных туалета установят в центре Нижнего Новгорода Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Два новых общественных туалетных модуля начнут функционировать в центре Нижнего Новгорода весной этого года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской дирекции парков и скверов.

Один из них установят на Нижневолжской набережной рядом с катером "Герой", второй — на Георгиевском съезде у паромной переправы.

На данный момент ведутся пусконаладочные работы. По информации дирекции, оба объекта будут готовы к эксплуатации в ближайшие месяцы.

В настоящее время в Нижнем Новгороде установлено 51 туалетный модуль, общее количество кабинок в которых составляет 136. Из них 17 модулей находятся под управлением "Дирекции парков и скверов".