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Общество

Работы по благоустройству парка имени 1 Мая идут по графику

28 октября 2024 12:48  [6] Общество

Работы по благоустройству парка имени 1 Мая в Нижнем Новгороде идут по графику, сообщает pravda-nn.ru.

Подрядчик уже демонтировал все старые конструкции, продолжает укладку брусчатки и обустройство посевных газонов. В ближайшее время в парк привезут сценический комплекс, общественные туалеты и административный павильон.

Напомним, что парк имени 1 Мая был передан в региональную собственность.

Работы по благоустройство парка имени 1 Мая начались в сентябре текущего года. Также сообщалось, что парк им. 1 мая в Нижнем Новгороде  планируется открыть после благоустройства в декабре 2024 года.

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство Парки
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