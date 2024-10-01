Работы по благоустройству парка имени 1 Мая идут по графику

Работы по благоустройству парка имени 1 Мая в Нижнем Новгороде идут по графику, сообщает pravda-nn.ru.
Подрядчик уже демонтировал все старые конструкции, продолжает укладку брусчатки и обустройство посевных газонов. В ближайшее время в парк привезут сценический комплекс, общественные туалеты и административный павильон.
Напомним, что парк имени 1 Мая был передан в региональную собственность.
Работы по благоустройство парка имени 1 Мая начались в сентябре текущего года. Также сообщалось, что парк им. 1 мая в Нижнем Новгороде планируется открыть после благоустройства в декабре 2024 года.
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