Нижегородские больницы закрыли доступ к своим сайтам пользователям из-за рубежа Общество

В медицинских учреждениях Нижегородской области ввели ограничения на доступ к своим веб-ресурсам для пользователей из определённых государств, которые являются для России недружественными. Об этом сообщил главный редактор ИА "Стационар пресс" Алексей Никонов.

"Я попытался зайти на сайт с помощью подменного IP-адреса, но безуспешно", - рассказал он.

Он уточнил, что в списке заблокированных IP-адресов есть адреса из стран Европейского союза, США, Канады, Японии и других государств.

"Если у вас возникнут проблемы с доступом к сайтам медицинских организаций, не забудьте отключить VPN", - уточнил Никонов.

Напомним, что объём кибератак на сферу услуг и здравоохранения Нижегородской области вырос в два раза.

Ранее сообщалось, что Нижегородская больница им.Семашко закрыла доступ для курьеров. Это решение принято из-за многочисленных конфликтов с охраной на КПП больницы.