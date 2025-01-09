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Общество

Нижегородские больницы закрыли доступ к своим сайтам пользователям из-за рубежа

26 января 2025 15:00  [1] Общество

В медицинских учреждениях Нижегородской области ввели ограничения на доступ к своим веб-ресурсам для пользователей из определённых государств, которые являются для России недружественными. Об этом сообщил главный редактор ИА "Стационар пресс" Алексей Никонов.

"Я попытался зайти на сайт с помощью подменного IP-адреса, но безуспешно", - рассказал он.

Он уточнил, что в списке заблокированных IP-адресов есть адреса из стран Европейского союза, США, Канады, Японии и других государств.

"Если у вас возникнут проблемы с доступом к сайтам медицинских организаций, не забудьте отключить VPN", - уточнил Никонов.

Напомним, что объём кибератак на сферу услуг и здравоохранения Нижегородской области вырос в два раза.

Ранее сообщалось, что Нижегородская больница им.Семашко закрыла доступ для курьеров. Это решение принято из-за многочисленных конфликтов с охраной на КПП больницы.

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Теги:
больницы Кибербезопасность
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