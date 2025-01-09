Дожди и до +4 градусов ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе Общество

Наступившая неделя не будет морозной. Как сообщает сервис "Яндекс Погода", с 27 января по 2 февраля в Нижнем Новгороде ожидается теплая и дождливая погода.

Так, 27 января в областном центре воздух прогреется до +3 градусов. День будет пасмурным, дождь будет лить весь день.

Во вторник, 28 января, также ожидается небольшой дождь, температура воздуха +2...+4. Такая же погода сохранится на три последующие дня: 29, 30 и 31 января ожидается небольшой дождь, а также +1...+2.

Небольшие изменения произойдут в субботу, 1 февраля. Ночью похолодает до 0 градусов. Утром возможен дождь со снегом, который вечером перейдет в снег. Днем температура воздуха сохранится на отметке 0 градусов, к ночи похолодает до -2 градусов.

В воскресенье, 2 февраля, ожидается -1 градус. Днем прогнозируются осадки в виде снега.

Ранее Гидрометцентр обнародовал предварительный прогноз в Нижегородской области на февраль.