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Общество

Продажи новостроек в Нижнем Новгороде рухнули после отмены льготной ипотеки

27 января 2025 11:31  [120] Общество

По итогам 2024 года объем продаж новостроек в Нижегородской области снизился на 42,9% по сравнению с предыдущим годом. Как пишет GiperNN, ссылаясь на данные управления Росреестра по региону, основная причина падения спроса связана с завершением действия массовой льготной ипотеки 1 июля 2024 года.

За весь год в регионе было зарегистрировано 9061 договор долевого участия (ДДУ) против 15 867 сделок годом ранее. Первое полугодие 2024 года еще демонстрировало стабильность: за январь-июнь было зафиксировано 5157 ДДУ, что лишь незначительно меньше показателя аналогичного периода 2023 года (5860 сделок). Однако во втором полугодии продажи новостроек резко пошли на спад — с июля по декабрь заключили в три раза меньше сделок, чем за те же месяцы 2023 года.

Резкое сокращение числа покупок произошло после отмены программы льготной ипотеки, которая позволяла приобретать жилье под 8% годовых. До завершения программы в мае и июне наблюдался всплеск активности: например, в июне 2024 года было зарегистрировано 1264 ДДУ — максимум за год. Однако уже в июле этот показатель упал до 501 сделки. Минимальным месяцем по продажам стал сентябрь, когда нижегородцы оформили всего 458 договоров.

Похожая ситуация сложилась в 2023 году, когда в августе и сентябре продажи, напротив, достигли пика из-за ослабления рубля и роста ключевой ставки ЦБ. Тогда в сентябре было зарегистрировано рекордное число сделок за год — 2261 ДДУ.

Несмотря на тяжелое лето и осень 2024 года, с октября началась медленная стабилизация. Конец года, традиционно считающийся активным сезоном для рынка недвижимости, привел к постепенному росту продаж, несмотря на высокие ставки по ипотеке. В декабре застройщики смогли продать 882 квартиры, что на 90% больше, чем в сентябре.

Ранее сообщалось, что переулок Союзный в Сормове планируется застраивать КРТ.

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Теги:
Жилье Недвижимость
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