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Происшествия

Склад сгорел на площади 1600 кв. метров в Павловском округе

27 января 2025 11:07  [113] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижегородской области произошёл пожар на складе. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, неэксплуатируемое здание загорелось на территории сельскохозяйственного предприятия в селе Абабково. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи кв. метров.

Для тушения пожара были привлечены 20 специалистов и 5 единиц техники.

Ранее сообщалось, что 30 человек эвакуировались из горящего кафе в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде на проспекте Ильича заживо сгорел курильщик.

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Теги:
Пожар Склады
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