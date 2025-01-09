Склад сгорел на площади 1600 кв. метров в Павловском округе

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В Нижегородской области произошёл пожар на складе. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, неэксплуатируемое здание загорелось на территории сельскохозяйственного предприятия в селе Абабково. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи кв. метров.
Для тушения пожара были привлечены 20 специалистов и 5 единиц техники.
Ранее сообщалось, что 30 человек эвакуировались из горящего кафе в Нижнем Новгороде.
Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде на проспекте Ильича заживо сгорел курильщик.
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