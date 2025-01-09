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Склад с оружием обнаружен в Нижегородской области 

16 января 2025 17:37  [81] Происшествия
 

 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Чкаловском районе Нижегородской области оперативники изъяли у жителя порох, огнестрельное и холодное оружие, патроны и комплектующие.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону,  33-летний житель села Чистое был задержан при попытке сбыта оружия.

Обнаружено и изъято 8 банок с порохом, огнестрельное оружие "SAIGA-12К" и ИЖ-43, два сигнальных пистолета, четыре ножа, два магазина, три патрона с маркировкой №72 и металлическая коробка с 46 патронами калибра 5,6 мм и 10 гильзами. Возбуждены уголовные дела по двум статьям.  Фигуранту уголовных дел избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В рамках уголовных дел провели баллистическую, взрывотехническую, а также криминалистическую экспертизу изъятого оружия.

ГУ МВД России по Нижегородской области напоминает, что юридические лица и граждане не могут хранить и использовать оружие, не принадлежащее им.

За добровольную сдачу оружия, боеприпасов и взрывных устройств предусмотрено освобождение от уголовной ответственности. Оружие, которое изъято при задержании или следственных действиях, не считается добровольной сдачей.

Для сдачи оружия необходимо обратиться в дежурную часть территориального органа внутренних дел по месту проживания. Об обнаружении взрывчатки, мин или гранат следует сообщить в службы быстрого реагирования.

Ранее сообщалось, что два довоенных пистолета изъяли у жителя Кстовского района.

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Теги:
МВД Оружие Склады
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