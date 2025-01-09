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Общество

Дистанционные продажи SIM-карт выросли в Нижегородской области 

27 января 2025 12:05  [63] Общество

Фото: freepik.com

В Нижегородской области, как и по всей России, наблюдается рост продаж SIM-карт мобильных операторов и банков в дистанционном формате. Согласно данным ИАА TelecomDaily, за прошедший год их доля достигла 14% от общего объема продаж. При этом 79% опрошенных заявили, что предпочли бы покупать SIM-карты удаленно. Среди них 48% выбрали бы доставку курьером, а 31% — полностью бесконтактное получение. Лишь 21% респондентов считают, что приобретение SIM-карты должно происходить в точке продаж.  

Среди операторов по числу удаленных подключений лидирует МТС (31%), второе место занимает МегаФон (27%), третье — Tele2 (16%). Билайн с показателем 14% находится на четвертой позиции, а MVNO "Т-Мобайл" — на пятой (7%). Последний удерживает лидерство среди виртуальных операторов, полностью работающих в дистанционном формате. У банковских MVNO дистанционные продажи также являются основным способом реализации SIM-карт благодаря собственной системе идентификации пользователей.  

Среди удобных способов удаленной регистрации SIM-карт 65% респондентов выделяют мобильные приложения операторов, а 31% — их официальные сайты. В 2024 году МТС предложил новый вариант покупки — через мессенджер Telegram. В приложении можно выбрать тариф и красивый номер, а процесс оформления занимает около пяти минут.  

По результатам исследования, абоненты в среднем пользуются услугами своего оператора более восьми лет. Однако перенос номера (MNP) остается малопопулярным: за прошедший год сменили оператора с сохранением номера лишь 4% опрошенных. Если бы участники опроса подключались к мобильной связи впервые, 29% выбрали бы МТС, 23% — Tele2, а по 10% проголосовали за Билайн, МегаФон и Ростелеком.  

В исследовании ИАА TelecomDaily приняли участие 1150 россиян, купивших SIM-карты дистанционно в 2024 году. Опрос проводился методом онлайн-анкетирования в конце года, а отбор участников соответствовал профессиональным стандартам ESOMAR для интернет-исследований.

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Теги:
Исследование Сотовые операторы
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