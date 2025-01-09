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Экономика

Технопарк H2О в Дзержинске будет достроен в 2025 году

27 января 2025 19:41  [85] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2025 году планируется завершить строительство технопарка H2O, который находится на территории особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске. 

Как сообщил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, работы по возведению технопарка площадью более 8 тысяч кв. метров начались в апреле 2023 года. На территории технопарка создадут все условия для предприятий химической отрасли: инновационно-технологический центр, лаборатории, переговорные комнаты и центр коллективного пользования научным оборудованием.

Новый технопарк станет 13-м в России, получившим аккредитацию Министерства промышленности и торговли.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти утвердили участок под строительство жилья по КРТ у ОЭЗ "Кулибин".

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Теги:
Строительство Технопарк
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