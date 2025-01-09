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Общество

Нижегородским медикам увеличили социальные выплаты

27 января 2025 12:54  [112] Общество
Нижегородским медикам увеличили социальные выплаты

Нижегородским медикам увеличили социальные выплаты

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение увеличить размеры социальных выплат для медиков, доведя их до уровня федеральных стандартов. Соответствующие изменения внесены в постановление областного правительства №367 от 2 мая 2023 года.

На повышенные выплаты смогут рассчитывать врачи, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, не включённую в базовую программу ОМС. В их числе врачи-психиатры, наркологи, сотрудники ФАПов, а также средний и младший медперсонал.

Как отметил председатель Профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области Василий Приказнов, особенно ощутимую поддержку получат медицинские работники населённых пунктов с численностью от 50 до 100 тысяч человек.

"Это важная и действенная мера поддержки, которая внедрена лишь в 38 регионах России", — подчеркнул он.

Приказнов также добавил, что вопросы по соцвыплатам традиционно вызывают интерес у медицинских работников. С сегодняшнего дня для членов профсоюза открыта горячая линия для обращений, информация доступна на сайте организации.

Вместе с тем социальные выплаты для медработников станций скорой помощи, центра медицины катастроф, выездных паллиативных бригад и водителей машин скорой помощи останутся на прежнем уровне. Увеличение коснётся только врачей-бюджетников, так как медики системы ОМС начали получать повышенные выплаты ещё весной 2024 года.

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Теги:
Здравоохранение Социальные выплаты
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