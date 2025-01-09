Нижегородским медикам увеличили социальные выплаты
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение увеличить размеры социальных выплат для медиков, доведя их до уровня федеральных стандартов. Соответствующие изменения внесены в постановление областного правительства №367 от 2 мая 2023 года.
На повышенные выплаты смогут рассчитывать врачи, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, не включённую в базовую программу ОМС. В их числе врачи-психиатры, наркологи, сотрудники ФАПов, а также средний и младший медперсонал.
Как отметил председатель Профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области Василий Приказнов, особенно ощутимую поддержку получат медицинские работники населённых пунктов с численностью от 50 до 100 тысяч человек.
"Это важная и действенная мера поддержки, которая внедрена лишь в 38 регионах России", — подчеркнул он.
Приказнов также добавил, что вопросы по соцвыплатам традиционно вызывают интерес у медицинских работников. С сегодняшнего дня для членов профсоюза открыта горячая линия для обращений, информация доступна на сайте организации.
Вместе с тем социальные выплаты для медработников станций скорой помощи, центра медицины катастроф, выездных паллиативных бригад и водителей машин скорой помощи останутся на прежнем уровне. Увеличение коснётся только врачей-бюджетников, так как медики системы ОМС начали получать повышенные выплаты ещё весной 2024 года.
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