Нижегородцам с папилломами напомнили об опасности ношения цепочек Общество

Людям с папилломами, особенно на шее, следует быть осторожными при ношении цепочек, сообщается в Telegram-канале главреда медицинского портала "Стационар-пресс" Алексея Никонова.

Автор канала разместил экспертное мнение врача нижегородского филиала государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Ильи Макарычева. Тот объяснил, что трение цепочки может привести к травмированию папиллом и образованию новых. Поэтому рекомендуется снимать украшения на ночь, а в случае склонности к папилломам — отказаться от их ношения вовсе.

Папилломы, хотя и являются доброкачественными образованиями, могут вызывать эстетический дискомфорт. Врачи рекомендуют удалять их, предпочитая лазерное удаление, так как самостоятельные попытки прижигания могут привести к ожогам.