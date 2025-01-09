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Общество

Нижегородцам с папилломами напомнили об опасности ношения цепочек

24 января 2025 09:31  [154] Общество

Людям с папилломами, особенно на шее, следует быть осторожными при ношении цепочек, сообщается в Telegram-канале главреда медицинского портала "Стационар-пресс" Алексея Никонова.

Автор канала разместил экспертное мнение врача нижегородского филиала государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Ильи Макарычева. Тот объяснил, что трение цепочки может привести к травмированию папиллом и образованию новых. Поэтому рекомендуется снимать украшения на ночь, а в случае склонности к папилломам — отказаться от их ношения вовсе.  

Папилломы, хотя и являются доброкачественными образованиями, могут вызывать эстетический дискомфорт. Врачи рекомендуют удалять их, предпочитая лазерное удаление, так как самостоятельные попытки прижигания могут привести к ожогам.

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Теги:
Медицина и здоровье
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