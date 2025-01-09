Михаил Мишустин подписал постановление об индексации социальных выплат на 9,5% Общество

Фото: с сайта Правительства РФ

С 1 февраля в России будет проведена индексация более 40 социальных выплат, о чем объявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с заместителями. Как сообщает телеканал "360", подписанное постановление предусматривает увеличение выплат на 9,5%.

Индексация затронет пособия и компенсации для Героев России, людей с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, а также Героев Труда. Также будет увеличена ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами детства I группы, что ранее было поручено президентом Владимиром Путиным. Ранее эти выплаты были фиксированными.

Для выполнения всех социальных обязательств перед гражданами предусмотрены средства как из федерального бюджета, так и из Социального фонда. Важно, чтобы жители всех регионов получали положенные выплаты своевременно и в полном объёме.

Материнский капитал на первого ребенка увеличится до более чем 690 тысяч рублей, а на второго и последующих детей – до 912 тысяч. Материнский капитал остается одной из самых востребованных мер поддержки, его можно использовать для приобретения жилья или реконструкции собственного дома.

Уже более 9,5 миллиона семей воспользовались этой мерой, и треть из них – без привлечения кредитов.

Напомним, программу маткапитала в России по поручению президента Владимира Путина продляют до 2030 года.

Ранее сообщалось, что все пенсии, в том числе работающим пенсионерам, будут повышены с января 2025 года более чем на 7%. Индексация запланирована на уровень инфляции текущего года, 7,3%.

Кроме того, с 1 апреля 2025 года на 14,75% будут проиндексированы выплаты, размер которых зависит от величины социальной пенсии. Средний размер социальной пенсии после индексации составит 15 456 рублей.